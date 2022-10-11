Sabah yazarı: 'Avrupa, çok soğuk ve haritaların değişeceği bir kış yaşayacak'

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin olarak, "Avrupa, çok soğuk ve haritaların değişeceği bir kış yaşayacak" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Rusya, bu savaşın sadece Ukrayna ile değil tüm NATO ülkeleri ile olduğunu bildiği için tam teşekküllü savaş ilan etme konusunda temkinli davranıyor. Ancak misli misli güçlendirilmiş bir orduyla yapılacak "terör operasyonu" doğrudan Zelensky yönetimini hedef alacağı gibi, aynı zamanda Ukrayna'nın Karadeniz'den bağlantısını kesecek olan Odessa şehrini de kapsayacak. Denizle bağlantısı kalmamış Ukrayna'nın, Polonya ve Letonya gibi ülkelerle birleşmesi veya bu ülkelerin Ukrayna'nın kalan kısmını ilhak veya işgal etmesi bundan sonrası için konuşulan senaryolar arasında. Kısacası Avrupa, çok soğuk ve haritaların değişeceği bir kış yaşayacak." ifadesini kullandı.