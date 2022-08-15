Sabah yazarı: Atatürk sosyal demokrat değildi

Sabah yazarı Engin Ardıç, "Atatürk sosyal demokrat değildi Yirmili ve otuzlu yıllarda sosyal demokrasi zaten Almanya'da ezilmiş, Fransa'da gözden düşmüş, İspanya'da pek yakında ölümüne kapışmak üzere olan sağın da solun da ciddiye almadığı, başka ülkelerde de esamisi okunmayan bir görüştü. Rusya'ya bakarsanız, düşmandı hatta." düşüncesini dile getirdi.

Ardıç yazısında, "Andrew Mango da onun için "sosyal reformcu değildi" diyor... Değildi. Bir "uygarlık değişimi" programının lideriydi. Birçok ahmak da Atatürk devrimlerinin "cumhuriyetin kuruluş ilkeleri" olduğunu sanıyor. Değildir. Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri, fabrika ayarları "tam bağımsızlık"... Atatürk devrimleri adını verdiğimiz atılımlar cumhuriyete "sonradan" giydirilmiştir. Bu da rakiplerini yok eden tek bir partinin diktası altında, zorla olmuştur. Başka türlü de olamazdı. 1923 yılında ne şapka gündemdeydi, ne alfabe, ne takvim, ne soyadı, hatta ne de Medeni Hukuk. Atatürk'e sosyal demokratlık biçenler şuna cevap versinler: Tek parti yönetiminde grev yasak, sendika yasak, dernek yasak, parti yasak, örgüt yasak, gazete yasak, dergi yasak, işçinin hiçbir hakkı yok... Bunun adı sosyal demokrasi oluyorsa benim de adım Napoleon Bonaparte." ifadesini kullandı.