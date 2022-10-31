Sabah yazarı Ardıç: Fener alayı bir Nazi gösterisidir

Sabah yazarı Engin Ardıç, fener alayının bir Nazi gösterisi olduğunu savundu.

Ardıç yazısında, “Haberin dibinde okursunuz... Milletimiz Ata'sına koştu, bayraklar, vs. vs. 'Gece de fener alayları düzenlendi.' Askerlere pelerin giydirirlerdi, ellerinde meşale. Caddenin iki yanından iki sıra yürürler, halk da seyreder, nesini seyrediyorsa... Azıcık da ürkütmeye yönelik bir atraksiyon. Bu "ritüel" Nazi Almanyası'nın icadıdır. Görkemli olduğu için Dr. Goebbels tarafından düşünülmüş ve yıllarca da uygulanmıştır (savaş yıllarında meşalelerle müttefik uçaklarına yol gösterecek halleri yoktu tabii.)" ifadesini kullandı.

Ardıç şunları kaydetti:

"Biz de onlardan aldık. Onlar ellerinde meşalelerle dört koldan yürüyüp "gamalı haç" çiziyorlardı, bizde böyle bir numara yoktu, eh, askerlere altı ok çizdirmek de zordu, yürümekle yetindik. CHP gitti, DP geldi, o gitti AP geldi, şu bu, ama hiç kimse bu uygulamayı kaldırmayı düşünmedi. "Kollektif ruhumuzun" derinliklerinde bir şeyleri mi gıdıklıyordu ne..."