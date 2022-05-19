Sabah başyazarı: Türkiye belki de bir üçüncü dünya savaşını engelleyecek tarihi bir tavır alıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye belki de bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyecek tarihi bir tavır alıyor. Bu tavır aslında birçok NATO ülkesinin içten içe desteklediği, hatta gıpta ettiği fakat seslendiremediği bir tavır. Bu arada Türk muhalefetinden çıt çıkmıyor. 6'lı masa denen şeyin elemanları ne kadar abuk sabuk konu varsa yorum yapıyorlar, fakat hem dünyanın hem de Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu olaylar için bir kelime söyleyemiyorlar." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Sakın bu ilgisizliğin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünmeyin. Eğer bir şey söylerlerse "bağlı oldukları ve talimat aldıkları" yerler meydana çıkar. Bütün dertleri bu. Ayrıca bu 6'lı masa elemanlarında NATO'ya bağlılık seviyesi çok yüksek olanlar var. Bu o" derece ki aralarında bile sorun yaratabilir." ifadesini kullandı.