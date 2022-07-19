Sabah başyazarı Barlas: Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı milyarderler hariç herkesin derdi oldu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı milyarderler hariç herkesin derdi oldu ve bir müddet olmaya da devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Barlas yazısında, "Biz Türkiye olarak kendimizi korumaya çalışıyoruz. Diğer ülkelere bakıldığında daha şanslı durumdayız. Vatandaşın alım gücünde bir düşüş var ama tedarik konusunda neredeyse hiç sorun yaşamadık. Enerji kaynakları konusunda Karadeniz'den müjdeli haberler aldık. Önümüzdeki süreçte başka müjdeli haberlerin gelmesini bekliyoruz. Ancak döviz kurlarındaki hareketliliğin, enerji fiyatlarındaki artışın ve dünyadaki krizin yansımalarını önlemek çok kolay değil. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı milyarderler hariç herkesin derdi oldu ve bir müddet olmaya da devam edecek. Allah tüm insanlığın yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.