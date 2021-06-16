Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk'ün 'kurultay' çıkışına yanıt

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kurultay çıkışına cevap verdi.

Aydın, "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara hangi saiklerle itiraz ettiklerinin millet tarafından bilindiğini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Kazandığımız bu geniş ilgi ve takdirin her geçen gün arttığının bilinci ve sorumluluğuyla, muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde, GİK üyelerimiz, il/ilçe başkanlarımız ve partimizin her bir kademesinde görev yapan mensuplarımızın tamamı, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak, hak ve adalete dayalı bir Türkiye'yi tesis etmek ve hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve bu anlayışla çalışmaya da devam edecektir."

Asiltürk ne demişti

“Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır. Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız.

Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır.

Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.

İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir."