Saadet Partisi üyelerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi için Ankara'ya gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu sekiz kişi yaralandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan beşi taburcu edildi, diğer üç yaralının ise tedavisine devam edildiği bildirildi.