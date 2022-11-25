Saadet Partisi Sözcüsü: Ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır

Ekim ayı sonunda büyük olağan kongresini gerçekleştiren Saadet Partisi’nin Sözcüsü Birol Aydın, Altılı Masa’nın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına dair yöneltilen eleştirilere karşılık, "Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır" dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan ve belirleyecekleri adayın 13’üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Aydın, adayı, “Başından itibaren masada liderlerin konuştukları, ortaya koydukları ilkelere ve prensiplere bağlı kalabilecek, samimi, dürüst, ülkeyi ve milleti düşünen, masayla istişareden kopmayan ve kopmayacak olan bir isim” olarak tarif etti.

'Dış politikada AKP 2012'lere doğru söyleyip yanlış yaptı'

Birol Aydın şunları söyledi:

"Dış politikada özellikle 2012’lere kadar Adalet ve Kalkınma Partisi sözün doğrusunu söyleyip işin yanlışını yaptı. Egemen güçlerin tesirinde kalarak bir dış politikası icrası ortaya koyduğu bugünkü yaşanmışlıklarla görülüyor. Oysa ülke ve millet olarak bizim şahsiyetli bir dış politika uygulamamız, dünyanın egemen güçlerinin tesiri altında kalmadan kendi ülkemizin çıkarlarını koruyacak bir dış politika icra etmemiz, var olan sorunları olabildiğince diyalogla çözmenin gayreti içerisinde olmamız icap ederdi. Ama iktidardaki arkadaşlar 2002’den itibaren adeta bir yıkım ekibi gibi iş gördüler. Irak, Afganistan, Libya, Suriye, Mısır, İsrail, Avrupa Birliği, ABD ile olan münasebetler… Bir savrulmuşluk yaşıyoruz.

Biz AK Parti’nin ve sayın Erdoğan’ın dış politikada nereden nereye evrileceğini bildiğimiz için bu Erdoğan ile Sisi arasındaki el sıkışma fotoğrafı karşısında bir şaşırmışlık yaşamadık. Sadece üzüldük. Mısır'la münasebetlerimizin bu denli bozulmaması icap ediyordu. Akdeniz’deki kayıplarımız ortada.

'Başörtüsü mücadelesi için büyük bedeller ödendi'

(Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifi olarak gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesi) İktidar bu konuyu kendisine en faydalı olacak şekilde gündeme getirecektir. Eğer kendisine fayda sağlamayacaksa sümen altı edecektir. Bunu biz bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var; Türkiye’de başörtüsü mücadelesi önemli bir mücadeleydi, büyük bedeller ödendi. 2002’den 2010’lara kadar Adalet ve Kalkınma Partisi de bu bedelleri ödeyenlerden oldu. Partisinin kapatılma süreciyle dahi karşı karşıya kaldı. 2010’dan sonra birtakım düzenlemelerle başörtüsü meselesi kamuda sorun olmaktan çıktı. 2022 Türkiye’sinde hâlâ başörtüsü meselesinin konuşuluyor olması, yaşam tarzlarının üzerinden siyasetin konuşuluyor olması, temel hak ve özgürlüklerin referandum konusu yapılacak duruma gelmiş olması bizim daha çok mesafe kat etmemiz gerektiğini gösteriyor.

'Neden erken bir cumhurbaşkanı adayı açıklama ihtiyacı olsun?'

(Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması gecikti mi) Bir defa adayın erken açıklanması hususu Türkiye’de son bir yıldır çok tartışılıyor. Bu konuyu Cumhur İttifakı gündemde tutmak için özel bir çaba gösteriyor. Türkiye’nin sorunlarını, problemlerini çözmeye yönelik, oylarını artırmaya yönelik yeni stratejiler üretemedikleri için, bilmedikleri bir rakiple ilgili strateji de üretemeyecekleri için muhalefetin adayını açıklaması ve onun üzerinden strateji geliştirme beklentisi var.

Neden erken bir cumhurbaşkanı adayı açıklama ihtiyacı olsun? Biz sıklıkla söylüyoruz. 2024’ün Mart’ında yerel yönetim seçimleri olacak. Cumhur İttifakı buyursun Ankara, İstanbul başta olmak üzere büyükşehir belediye başkan adaylarını bugünden açıklasın. Ya da 2023 milletvekili adaylarını şimdiden açıklasın. Neden açıklamıyorlar? Her şeyin tabi bir süreci var. Seçim sath-ı mailine girmeden Altılı Masa neden cumhurbaşkanı adayını açıklamış olsun? Şubat ayında biz ilkeler düzeyinde mutabık kalacağımızı, önce nasıl yol yürüyeceğimiz hususunda anlaşacağımızı, geçiş sürecini nasıl gerçekleştireceğimizi belirleyeceğimizi söyledik. Bunların sonunda 13’üncü cumhurbaşkanı seçilecek adayı kamuoyuna açıklayacağımızı da söyledik. Kararlı bir açıklamayı yaptık ve bunu devam ettiriyoruz. Bizim “süratle bir cumhurbaşkanı adayını açıklayalım” tartışmasına kendimizi kaptıracak halimiz yok. Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır.

'Rezerv koyma durumumuz söz konusu değil'

Sayın Kılıçdaroğlu’nun makul yaklaşımları, samimi yaklaşımları masanın sürekliliğine büyük bir katkı sağlıyor. Büyük bir dikkatle süreci yürütüyor. Diğer liderler de büyük bir kararlılıkla, sorumluluklarının farkında olarak masanın devamlılığını sağlıyorlar. Kişisel bir kanaatimiz var şüphesiz. Ama cumhurbaşkanı adayını vakti, zamanı gelince masa açıklayacak. Bizim şu ya da bu şekilde rezerv koyma durumumuz söz konusu değildir."