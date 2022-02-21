Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi: Tabanımız CHP ve HDP ile görünmemizden hoşnut değil

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, Konya’nın yerel televizyon kanalı Kanal 42’de açıklamalarda bulundu.

Sevim, yaptığı açıklamada parti tabanının CHP ile birlikte görünmekten rahatsız olduğunu söylerken, "Saadet Partisi yöneticileri olarak bizim bunu görmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

‘Üçüncü bir ittifakı oluşturmamız lazım...’

Genel İdare Kurulu üyesi Sevim şöyle konuştu:

"Üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız bu üçüncü ittifakın Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet edeceğini düşünüyorum. Saadet Partisi'nin geleceği açısından da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim tabanımız CHP ile HDP ile bir algılamamızdan, görünmemizden hoşnut değil. Bunu bizim Saadet Partisi yönetici olarak görmemiz ve bundan sonra Saadet Partisi'nin nerede durması gerektiğiyle ilgili hem ülkemizin menfaatini hem de partimizin geleceğini düşünerek karar vermemiz gerekir."

Sevim, bu sözlerinin yer aldığı videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden "Saadet Partisi olarak eğer illa ki bir ittifakın içerisinde olacaksak bunun 3. ittifak olması gerek! Bu hem ülkemiz hem de partimiz açısından en doğru karar olacaktır..." ifadeleriyle paylaştı.

‘Karamollaoğlu, o masa çözümün adresi olmuştur demişti’

Hatırlanacağı üzere, 12 Şubat'ta CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Partisi liderleri ile birlikte Ahlatlıbel zirvesinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Uzunca bir süredir ülkemizin hasret kaldığı uzlaşı, hoşgörü ve diyalog iklimi yeniden yeşermiştir. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldiğimiz o masa, umudun ve çözümün adresi olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.