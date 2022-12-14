Saadet Partili gruptan manifesto: 'Milli Görüş'e uygun Cumhurbaşkanı adayı çalışması yapacağız'

Saadet Partili bir grup kongre sürecinde partilerini eleştirmiş ve "Haymana Mutabakat Heyeti" adıyla bildiri yayınlamıştı.

Grup Twitter hesabından yayınladığı ikinci bildiriyle "Milli Görüş'e uygun Cumhurbaşkanı adayı için çalışacaklarını" belirtti.

"Saadet Partimizin uzun zamandır izlediği ve uyguladığı siyaset Milli Görüş hareketimizin temel esaslarına uygun olarak yürütülmemektedir" denilen bildiride, altılı masada alınan kararların takip edileceği de ifade edildi.

'Haymana Mutabakat Heyeti'nin yayınladığı bildiri

Nasıl, ne zaman ortaya çıktılar?

Saadet Partisi'nin 30 Ekim'deki 8. Olağan Kongresi öncesi Ankara Haymana’da toplanan ve kendisine "Haymana Mutabakatı Heyeti" adını veren bir grup sosyal medyadan bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada "Unutmayalım ki, Saadet Partimiz bu bozuk düzenin ortaya koyduğu ve dayattığı hiçbir kutuplaşma içerisinde yer almak zorunda değildir" denilerek partinin CHP ile 2018’den bu yana devam eden işbirliği ve Altılı Masa’daki varlığı eleştirilmişti.