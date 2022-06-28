Saadet Partili Bülent Kaya: 'Erdoğan'ın başka niyetleri var'

TV100’de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Gürkan Hacır’ın sunduğu programda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya ile Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında “Radikal kafa” tartışması çıktı.

Saadet Partili Bülent Kaya, Ayasofya’nın ibadete açılmasını, İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını yıllar önce kendilerinin istediğini belirtirken, Hacı Yakışıklı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu talebi dile getirenlere söylediği “Radikal kafa” ifadelerini sordu.

Bu sözlere Bülent Kaya “bize söylediyse eleştiririm ama sizi kastediyordu” deyince Yeni Akit temsilcisi “Tamam eleştirinizi alıyorum ama Kılıçdaroğlu’na da bir şey demeyecek misiniz” ifadeleriyle karşılık verdi.

Bülent Kaya programda, "Sizin eliniz Tayyip Erdoğan'a mahkum, siz bunları söyleseniz de Erdoğan sizi dikkate almıyor. Siz söylediğiniz için İstanbul Sözleşmesini kaldırmıyor. Başka niyetleri var" ifadelerini kullandı.