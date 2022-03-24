Rusya'yla ilgili AİHM kararı: Taraf olamayacak

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taraf olmayacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı onayladığı ifade edilen açıklamada AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.

Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.