'Rusya'ya yaptırımların bedelini yakın zamanda ödeyeceğiz'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin konuştu.

Haber Merkezi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamalarda bulundu. 

Orban "Rusya'ya yaptırımların bedelini yakın zamanda ödeyeceğiz... Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'daki enflasyonu daha da artırıyor" dedi. 

[DOSYA]

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