Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamalarda bulundu.
Orban "Rusya'ya yaptırımların bedelini yakın zamanda ödeyeceğiz... Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'daki enflasyonu daha da artırıyor" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
yavuz karamahmutoğlu
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'Rusya'ya yaptırımların bedelini yakın zamanda ödeyeceğiz'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin konuştu.
Haber Merkezi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamalarda bulundu.
Orban "Rusya'ya yaptırımların bedelini yakın zamanda ödeyeceğiz... Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'daki enflasyonu daha da artırıyor" dedi.