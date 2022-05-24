Rusya'ya ambargo tüm dünyayı vurdu: Petrol krizi büyüyor

Rusya'nın petrol arzında azaltmaya gitmesinin ardından ABD ve müttefiklerinin alternatif kaynak arayışları sürüyor. Bloomberg'in haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan petrol piyasalarında yaşanan sıkıntıyı düzeltmek için yapabilecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Faysal bin Farhan, kademeli üretim artışını hızlandırmak için bir planı olmadığını ima ederek "Krallık elinden geleni yaptı" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin ise Avrupa'ya tankerlerle petrol göndermeye başladığı bildirildi. Bloomberg tarafından derlenen tanker izleme ve liman acentesi verilerine göre, Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yaklaşık 1 milyon varil ham petrol bulunuyor.

İngiltere'de yeni rekor

Öte yandan İngiltere'de petrol arzında yaşanan problemden kaynaklı olarak akaryakıt fiyatlarının yükseldiği belirtiliyor. Hükümetin Mart ayında akaryakıt vergisini düşürmesine rağmen yükselişini sürdüren benzin fiyatları yeni bir rekor daha kırarak litre başına 2,12 dolara çıktı.

Akaryakıt fiyatlarının son haftalarda ABD'de de rekor seviyelere çıkması ve enflasyonun artması sonucu Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın baskı altında olduğu ve alternatif kaynaklar aradığı aktarılıyor.

