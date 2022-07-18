Rusya’ya ait iki savaş gemisi Cezayir limanına demir attı

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün, Rus Donanmasına ait Karadeniz Filosuna ait savaş gemileri, hidrografik gemisi (KILDIN) ile petrol tanker gemisi (Vice-amiral PAROMOV) Cezayir limanına yanaştı” denildi.

Söz konusu gemilerin iki gün boyunca Cezayir limanında kalacakları belirtilen açıklamada, “İki ordu arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra, Cezayir donanması ile Rus donanması arasındaki ikili askeri iş birliği ilişkilerini güçlendirmeyi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus ve Cezayir savaş gemileri Kasım ayında, Akdeniz sularında çeşitli taktik ve önleme tatbikatlarını içeren ortak deniz manevraları gerçekleştirmişti.