Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği füze saldırıları sonrası AB ve NATO'dan kınama

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kente saldırı düzenlemesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan kınama mesajları geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu; Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu birçok noktayı hedef alan füze saldırılarını kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "barbarca" olarak tanımladığı Rusya'nın saldırılarına "21. yüzyılda yer olmadığını" belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun günlük toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "barbarca ve korkakça" diye nitelediği saldırılarda "sabah trafiğinde okula veya işe giden insanların hedef alındığını" öne sürdü. Saldırıları, uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olarak nitelendiren Stano, Rusya'nın "bu ve diğer savaş suçlarından sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Stano ayrıca Belarus'u hedef alarak "Belarus ordusunun bu savaşa doğrudan katılımı ya da herhangi bir eylemi, yeni ve güçlü kısıtlayıcı tedbirlerle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

'NATO, Ukrayna halkını desteklemeye devam edecektir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı açıklamada "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef alan korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadık. NATO, ne kadar uzun sürerse sürsün Kremlin saldırılarına karşı koyan cesur Ukrayna halkını desteklemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Rusya ve Belarus'tan ortak askeri birlik kararı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nun gayri resmi liderler zirvesinde ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Rusya ile Belarus arasında imzalanan Birlik Devleti Anlaşması çerçevesinde 2 gün önce askeri birliklerin oluşturulmaya başlandığını belirten Lukaşenko, "Birlik Devletleri'nin, Batı sınırlarında ağırlaşan koşullar nedeniyle Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti olarak ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık. Tehditler üst seviyeye ulaşırsa birlik devletlerin güçlerini kullanmaya başlayacağız. Bu oluşumun öncüsü her zaman söylediğim gibi Belarus Silahlı Kuvvetleridir. Bu oluşumun hazırlıkları 2 gündür sürdürülüyor" diye konuştu.