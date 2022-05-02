Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında iki patlama

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Oblastı'nda gece saatlerinde iki ayrı patlama yaşandığı belirtildi.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada bölgede iki güçlü patlama meydana geldiğini açıkladı, "Herhangi bir can kaybı ya da hasar yok" dedi.

Gladkov dün de Belgorod'da bir Rus askeri tesisinde çıkan yangında bir kişinin yaralandığını, 7 evin hasar gördüğünü duyurmuştu.

Rusya geçen ay Ukrayna'nın Belgorod'da bir yakıt deposuna helikopter saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.