Rusya'nın Suriye'deki hava savunma sistemini Ukrayna'daki savaş için çektiği iddia edildi

Rusya'nın Suriye'de konuşlu önemli bir hava savunma sistemini ve bazı birliklerini Ukrayna'da sürdürdüğü savaş için geri çektiği iddia edildi.

The New York Times gazetesinin isimleri açıklanmayan iki üst düzey Batılı diplomat ve bir İsrailli savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, Rusya kısa süre önce Suriye'de konuşlu bazı askerlerini ve bu ülkede konuşlu bir hava savunma sistemini çekerek, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının önündeki kısıtlamalardan birini kaldırdı.

İsrailli yetkili, Suriye'de görevli birkaç Rus komutanın Ukrayna'da görevlendirildiğini ve Moskova'nın İsrail ile askeri koordinasyon dahil olmak üzere Suriye'deki operasyonlarının yönetimini önemli miktarda azalttığını söyledi.

Rus savunma sistemi İsrail'i engelliyordu

Haberde, İran güçlerini sınırlarından uzak tutma iddiasıyla Suriye'ye saldırılar düzenleyen İsrail'in, Rusya'nın 2018'de S-300 olarak bilinen hava savunma sistemini Suriye'ye konuşlandırmasının ardından bu ülkeye yönelik saldırılarında eskisi kadar rahat hareket edemediği yorumlarına yer verildi.

Rusya'nın S-300 sistemlerinin kontrolünü hiçbir zaman Suriye'ye devretmemiş olsa da bu sistemlerin İsrail uçaklarına karşı kullanılma riski, İsrail'in Rusya'nın operasyonunun başladığı şubat ayından bu yana Ukrayna'nın askeri yardım taleplerini reddetmesinin en temel nedeni olarak değerlendirildi.

Rusya'nın çekilmesi İsrail için 'hem fırsat, hem tehlike'

Haberde, görüşlerine yer verilen üç yetkili de Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için S-300 sistemini Suriye'den çekmesinin, Rusya'nın Suriye'de İsrail üzerindeki etkisini azalttığını ve İsrail'in Ukrayna ile ilgili düşüncelerini değiştirdiği yorumunu yaptı. Rusya’nın Suriye’den çekilmesini hem bir fırsat hem bir tehlike olarak gördüğü belirtilen İsrailli yetkililerin, Rusya'nın Suriye'deki güçlerini daha fazla azaltmasının İran'ın Suriye'deki nüfuzunu daha da genişletebileceğine dair endişelerini dile getirdikleri aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği şiddetli hava saldırıları ve İran'a ait olduğu öne sürülen kamikaze insansız hava araçlarını kullanmasının ardından İsrail'in Ukrayna'ya askeri destek sağlayacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

İsrail'den Ukrayna açıklamaları

İsrailli Diaspora Bakanı Nachman Shai, İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermeye başladığı haberleri üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İsrail'in artık bu kanlı çatışmada durması gereken yere ilişkin şüphe yok. Ukrayna'nın ABD ve NATO ülkelerinin sağladığı biçimde askeri yardım da almasının vakti geldi" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise İsrail'in Ukrayna'ya olası silah desteğini, "pervasızca bir adım" olarak tanımlayarak, "Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder" şeklinde karşılık vermişti.

Son olarak İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Kiev'in talep ettiği biçimde Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceğini ancak "siviller için hayat kurtarıcı erken uyarı sistemi" sağlayabileceklerini söylemişti.

Rusya: Askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ediyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya devam ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılara devam etti. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu" dedi.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin Krasnıy Liman, Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi. (AA)