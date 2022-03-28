Rusya'nın Spotify kullanması yasaklandı

Rusya-Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken birçok şirket Rusya'daki faaliyetlerini ya belirli bir süre için ya da sınırsız olarak askıya aldı. Rusya'nın harekatından dolayı daha öncesinde Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapatan Spotify, bu sefer Rusya'daki tüm hizmetlerinin erişimini kapatıyor.

DononımHaber'den elde edilen bilgilere göre; adının açıklanmasını istemeyen bir Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada, "Spotify, bölgede güvenilir, bağımsız haber ve bilgi sağlamak için hizmetlerinin Rusya'da çalışır durumda tutmanın kritik derecede önemli olduğuna inanmaya devam etti. Ne yazık ki, yakın zamanda yürürlüğe giren ve bilgiye erişimi daha da kısıtlayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ve belirli haber türlerini suç haline getiren mevzuat, Spotify çalışanlarının ve hatta muhtemelen dinleyicilerimizin güvenliğini riske atıyor. Seçeneklerimizi ve mevcut koşulları dikkatlice değerlendirdikten sonra, Rusya'daki hizmetimizi tamamen askıya alma konusunda zor bir karara geldik” dedi. Ayrıca Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada şirketin Rusya'daki hizmetini tahminen Nisan ayı başlarında askıya alacağını söyledi.

Spotify sözcüsünün yaptığı açıklamada bahsedilen kanun, Rusya'da yakın bir zamanda yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Rus ordusunun itibarını zedeleyecek yalan haberleri yapan kişi ve kurumlara hapis cezası verilebilir. Bu kanunu sebep gösteren Spotify, yakın bir zamanda Rusya'daki tüm hizmetlerini sonlandıracak.