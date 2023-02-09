Rusya'nın kurduğu sahra hastanesi hizmet vermeye başladı

Son açıklamalara göre 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin ise yaralandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş’a kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait sahra hastanesi hizmet vermeye başladı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane,7/24 hizmet verecek."