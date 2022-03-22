'Rusya'nın gerçek kaybını duyurdu' denilen gazeteden açıklama

Rusya'da Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, Ukrayna savaşında yaklaşık 10 bin Rus askerinin öldürüldüğüne dair bilgi paylaşıldı.
Kaynağın Rusya Savunma Bakanlığı olduğu ifade edilen haberde, savaşta 9 bin 861 Rus askerin öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinse yaralandığı öne sürüldü.
Haber daha sonra yayından kaldırılırken, açıklama yapan gazete, bir hack saldırısına uğradıklarını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, son yaptığı resmi açıklamada, savaşta 498 Rus askerin öldüğünü bildirmişti.