Rusya'nın Donbass kararı sonrası BM'den 'acil' toplantı: Daha ağır kararlar alacağız

Rusya’nın, Donbass'taki Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

BM: Derin endişe duyuyoruz

Toplantının açılış konuşmasını yapan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, “Ukrayna ve Rusya arasındaki gelinen nokta son derece tehlikelidir. Bölgedeki gelişmelerden son derece endişe duyuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir. Rusya’nın bölgeye ‘barış misyonu’ adı altında birliklerini gönderme kararından dolayı derin endişe duyuyor ve büyük üzüntü duyuyoruz” derken bölgedeki gerilimden en çok sivillerin zarar gördüğünü ve bölgesel güvenlik konusunda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD: Rusya’nın hesap vermesi için daha da ağır kararlar alacağız

Toplantıda söz alan ABD’nin BM Temsilcisi Linda Greenfield, Rusya’ya tepki göstererek, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü provoke edilemez. Putin tüm dünyanın zamanda geri gitmesini istiyor. Dünya artık ilerledi. Artık 90’larda değiliz. BM sömürgeciliğin sona ermesi için kurumlu bir örgüttür. Biz BM üyeleri olarak zamanda geri gidilmemesi için bir aradayız. Putin, uluslararası sistemi test ediyor. Yarın ABD, Rusya’nın hesap vermesi için daha da ağır kararlar alacak. Biz en baştan beri ifade ettik. Rusya çok sert tepkiyle karşılaşacak. Ukrayna’ya yapılacak bir saldırı her BM ülkesine yapılan bir saldırıdır” diye konuştu.

Fransa: Rusya'yı kınıyoruz

Fransa’nın BM temsilcisi Nicolas de Riviere, Rusya’nın kararını kınadıklarını söyleyerek, “Fransa, Rusya’nın ayrılıkçı cumhuriyetlerini tanımasını kınıyor. Bu Ukrayna topraklarının işgal edilmesi değil aynı zamanda BM kararlarının da ihlalidir. Aynı zamanda Minsk anlaşmalarının da ihlalidir” dedi.

İngiltere: Rusya bizi yolun sonuna getirdi

İngiltere’nin, Rusya’ya çok sert yaptırımlar uygulayacağını belirten İngiltere’nin BM Temsilcisi Barbara Woodward, “Değerli meslektaşlarım, Rusya’nın seçtiği eylemlerin çok ağır sonuçları olacak. Bir BM üye ülkesinin toprak bütünlüğünün hasarının sonuçları olacak. Daha önce belirtildiği gibi Rusya’nın kararları Ukrayna’nın egemenliğinin ihlalidir. Bugün atılan adımlar Rusya’nın Budapeşte muharebesi ve Minsk anlaşmalarının ihlalidir. Rusya güç yoluyla sorunu çözmeye çalışıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Rusya bizi yolun sonuna getirdi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Rusya'nın askerini geri çekmesini istiyoruz

Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergey Kyslytsya, toplantıda, “Ukrayna, Rusya’nın kararlarını egemenliğinin ihlali olarak değerlendiriliyor. Donetsk ve Lugansk’ın tanınması Minsk anlaşmalarından çekilmesi anlamına gelinir. Ayrıca Rusya Normandiya formatında alınan kararları da geçersiz kılmıştır. Rusya 8 yıldır savaşı körüklüyor şuan ise sözde barış getiriyor. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Ukrayna, buradaki konsey üyelerinden adım atmasını beklemektedir. Rusya’dan resmi tanıma kararlarını geri çekmesini ve diyalog masasına dönmesini talep ediyoruz. Rusya’dan bu bölgedeki askerlerini geri çekmesini istiyoruz.” dedi.

Rusya: Ukrayna'nın Donbass'a yönelik saldırılarını durdurmalıyız

Toplantıda konuşan Rusya’nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia, “Birkaç haftadır, Rusya'nın sözde Ukrayna'yı yakında işgal etmesi etrafındaki temelsiz panik körüklendi. Bu gerekçeyle batılı meslektaşlarımız utanmadan bu ülkeyi silahlarla doldurdular. Oraya Ukraynalıları eğitmek için askerler gönderdiler. Yaklaşık 120 bin kişilik Ukrayna ordusu Donbass’ta silahlı provokasyonlara itildi. Batı ve Ukrayna tarafından şişirilen balon sonunda patladı. Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna’nın bu bölgeye bombardıman saldırıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Şimdi savaştan nasıl kaçınılacağına odaklanmak ve Ukrayna'yı Donetsk ve Lugansk'a yönelik bombardıman ve provokasyonları durdurmaya zorlamak önemli.” dedi.

BMGK'den somut bir karar çıkmadı

BM Güvenlik Konseyi toplantısı katılımcı ülkelerin temsilcilerinin yaptığı açıklamalardan sonra tamamlanırken toplantıdan herhangi bir somut karar çıkmadı.

Birçok ülke Rusya’nın kararını protesto eden ifadeler ve kınama mesajları yayınlarken, Brezilya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, diplomasi ve itidal çağrısı yaptı. Ülkeler tarafından taraflara Minsk anlaşmasına uyulması gerektiği belirtilirken, bu ülkeler Rusya’yı kınayan ifadeler kullanmadı.