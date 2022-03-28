Rusya'nın AB Temsilcisi: Enerji kaynakları ile ilgili durum Avrupa'da hükümet krizlerine yol açabilir

Doğalgaz ödemelerinin Rusya para birimi Ruble ile yapılması kararına dair açıklamada bulunan Rusya'nın Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, "Gazprom'u vanayı kapatmaya zorlarlarsa, o zaman ellerinde sadece havaların kademeli olarak ısınmasını umut etmek kalacak, sonuçta Avrupa'ya bahar geliyor. İkincisi de gelecek kıştan önce bu sorunu bir şekilde çözme umudu kalacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Avrupa Birliği ülkelerinin Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesinin birçok Avrupa ülkesinde hükümet krizine yol açabileceğini söyleyen Çijov'un konuya dair açıklaması şöyle:

“Söz konusu hesaplama mekanizmalarının önümüzdeki günlerde netleştirileceğini, kamuya açık bir şekilde aktarılacağını ve çözüm imkanı sağlanacağını düşünüyorum. Burada kritik bir durum görmüyorum, oysa Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bu aşamada AB ülkeleri için bir anlamda intihar olacağını düşünüyorum.

Mevcut durumun Avrupa'nın birçok ülkesinde hükümet krizlerine yol açabileceğini dışlamıyorum. ABD Başkanı Joe Biden her ne vadettiyse etsin, Avrupa ülkeleri Rus enerji kaynakları için ödemelerde rubleye geçmek durumunda olacak.

ABD Başkanı'nın Avrupa ziyareti sırasında açıklandığı üzere ABD'nin sunabileceği azami miktar, 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış gazdır. Bu Rusya'dan AB ülkelerine tedarik edilenin yaklaşık yüzde 10'udur. Anladığınız üzere yüzde on oldukça düşük bir pay.”