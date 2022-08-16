Rusya’nın 2021’deki silah ihracatı 14,6 milyar doları buldu

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, 2021’de silah teslimat planını tümüyle yerine getirdiklerini, ihracatın 14 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Army-2022 Forumu’nda konuşan Şugayev, “Yıllık plan tümüyle yerine getirildi. Yabancı partnerlere 14 milyar 600 milyon dolara eşdeğer silah ve askeri teçhizat teslim edildi” ifadesini kullandı.

Şugayev, Rusya’nın son 10 yıldır yıllık 14-15 milyar dolarlık satış seviyesini koruduğunu söyledi.