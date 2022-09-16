Rusya'dan yeni yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında gazetecilerin ve silah endüstrisi yöneticilerinin de bulunduğu 41 Avustralya vatandaşının daha ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Rusya Temmuz ayında, Avustralya’nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı almıştı.

Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyordu.