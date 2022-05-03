Rusya'dan yaptırım uygulayan ülkelere yönelik yeni karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya yaptırım uygulayan "hasım" ülkelere misilleme niteliğinde yaptırım kararlarını kapsayan bir kararname imzaladığı duyuruldu.

TASS'ın haberine göre, Putin'in imzaladığı kararnameyle, kısıtlayıcı önlemler kapsamındaki yabancı bireyler ve tüzel kişilerle ticari ilişkilere girilmesinin, anlaşmalar yapılmasının ve bu kişilerin çıkarları doğrultusunda Rusya'dan hammadde ve ürün ihraç edilmesinin yasaklanacağı belirtildi.

Kararnamede yaptırımların sebebi "[Bu kararlar] ABD, yaptırımlara katılan diğer yabancı devletler ve uluslararası kuruluşların Rusya Federasyonu'nu, vatandaşlarını gayri meşru bir şekilde mahrum etmeye yönelik uluslararası hukuka aykırı ve dostça olmayan eylemleri nedeniyle Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumak için alınmaktadır" denilerek açıklandı.