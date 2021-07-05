Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlarla ilgili yeni karar

Rusya Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tumen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden de Türkiye’ye uçuş yapılmasına izin verildiği belirtildi.

Söz konusu 13 kentten uçuşları başlaması ile Rusya’daki 45 uluslararası havalimanından Türkiye’ye uçulabiliyor olacak.

Ayrıca 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’dan İzmir’e de uçmak mümkün olacak.

Sputnik'in haberine göre daha öncesinde sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşlar gerçekleştiriliyordu.