Rusya'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedariki için Türkiye ile yapılan görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, "Düşünüyorum ki gelecek aylarda bu projeyi tamamlayacağız” dedi.

Finansal model oluşturuldu

Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında yaptığı açıklamalarını, Miheyev şöyle sürdürdü: “Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik işbirliği programı da oluşturuldu."

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye’ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.