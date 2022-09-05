Rusya'dan Türkiye iddiası

Türkiye’nin Suriye’ye olası bir operasyon ihtimali açıklamasının ardından Rusya devreye girmiş, bu operasyonun bölgedeki istikrara zarar vereceğini söylemişti.

Son olarak da Rusya Savunma Bakanlığı bir iddiayı gündeme getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin de desteklediği gruplarının Halep'in kuzey kırsalında Afrin kentinde tarihi eserleri Türkiye'ye sevk etmek için ele geçirdiklerini ve daha sonra karaborsada sattıklarını öne sürdü.

Rusya'nın Suriye Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgorov, “Türkiye’nin desteklediği grupların, Afrin kenti yakınlarında mimari, tarihi eser ve antika eserleri aramak için arkeolojik kazılar yürüttüğünü, modern ve ağır ekipman ve patlayıcılar kullanarak Suriye kültürel miras alanlarına ciddi zararlar verdiklerini’ öne sürdü.

‘Satılmak üzere Türkiye'ye getiriliyor'

İgorov, bulunan eski eserlerin daha sonra karaborsada satılmak üzere Türkiye'ye getirildiğine dikkat çekti.

Dün Suriye’deki Rusya tarafından işletilen Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus Koordinasyon Merkezi, Suriye’nin dışına kaçırılıp satılmak üzere, MÖ Asur dönemine ait bir eserin bulunduğunu ve Şam’daki Ulusal Müze’ye teslim ettiklerini duyurdu.

Suriye yönetimi de daha önce Batı’yı Suriye’nin kültürel mirasını sabote etmek ve yok etmeye çalışmakla suçlamıştı.