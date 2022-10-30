Rusya'dan 'tahıl' açıklaması: 'Yoksul ülkelere Türkiye'nin de katılımıyla ücretsiz sağlayacağız'

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ülkesinin, Türkiye’nin de yardımıyla önümüzdeki dört ay içerisinde en yoksul ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 500 bin ton tahıl sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Patruşev, “Rusya'nın her zaman güvenilir bir ortak olduğu ve olmaya devam ettiği gerçeğini dikkate alarak, dünyaya gerekli miktarda gıda sağlamaya hazır. Ülkemiz önümüzdeki dört ay içinde en yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahılı ücretsiz olarak tedarik etmeye hazır. Bunu, güvenilir ortağımız Türkiye’nin katılımıyla yapacağız” ifadesini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Patruşev, “Duruma bir bütün olarak bakarsanız, bu yılın hasadı dikkate alındığında, Rusya, Ukrayna tahılının yerini doldurmaya ve ilgili tüm ülkelere uygun fiyattan sağlamaya tam hazır” diye kaydetti.