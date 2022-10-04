Rusya'dan seferberlik açıklaması: 200 bini aşkın kişi alındı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından kısmi seferberlik süreciyle ilgili son duruma dair açıklamada bulundu.

Şoygu kısmi seferberlik hakkında "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, 21 Eylül’de açıkladığı karar doğrultusunda ülkemizde kısmi seferberlik uygulanıyor. Rusya ordusuna bugün itibarıyla 200 bini aşkın kişi alındı" ifadelerini kullandı.

Birliklerine teslim olan askerlerin silahlı ve teorik eğitimlerden de geçirildiğini söyleyen Şoygu, "Askerler eğitimlerin ardından görev yerlerine gönderilmelidir. Ayrıca askerlerin çatışma durumlarına çabuk adaptasyonu için tecrübeli subaylar kontrolünde eğitimlere katılması gerekir" dedi.

Şoygu," kronik rahatsızlığı bulunan ve çok çocuklu erkeklerin orduya davet edilmemesi konusunda da talimat vererek sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini" söyledi. (İHA)