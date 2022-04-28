Rusya'dan Polonya iddiası: Ukrayna'nın bir kısmını ele geçirmeye çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Varşova ve Washington'un Ukrayna'nın bir kısmının Polonya'nın kontrolüne geçmesini öngören planlar yaptığını öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre Narışkin, "SVR'ye gelen bilgilere göre Washington ve Varşova, Polonya'nın Ukrayna'daki 'kendi tarihi toprakları' üzerinde sıkı bir askeri ve siyasi kontrol kurmasına yönelik planlar yapıyor" dedi.

Varşova'nın şu anda ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle bu görevin modeliyle ilgili istişareler yürüttüğünü iddia eden Narışkin, varılan ön mutabakatlara göre bunun NATO'nun onayı olmadan ancak 'dileyen ülkelerin' katılımıyla yapılacağını belirtti.

Polonyalı birliklerin Rusya ordusuyla çatışma olasılığının en düşük olduğu Ukrayna bölgelerine konuşlandırılmasının planlandığını anlatan Narışkin, böylece Varşova'nın o bölgelerdeki stratejik tesisler üzerinde kontrolü sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Narışkin, "Polonya yönetiminin hesaplarına göre Ukrayna'nın batısında yapılacak önleyici tahkimat, büyük ihtimalle ülkenin bölünmesine yol açacak. Bu sırada Varşova, 'Polonyalı barış güçlerinin' gireceği bölgeleri fiilen kontrol altına alacak" ifadelerini kullandı.