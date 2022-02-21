Rusya'dan 'ölüm listesi' yanıtı

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığını, ancak her an bir görüşme ayarlanabileceğini belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını, ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi. Peskov, Putin'in yakında Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edeceğini ifade etti.

Kremlin, ABD medyasının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, 'öldürülecek kişiler listesi'nin hazırladığına dair haberlere ilişkin "tamamen yalan" açıklamasında bulundu.