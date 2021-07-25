Rusya'dan Montrö Sözleşmesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde Sputnik’e açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Karadeniz’de bölge dışı aktörlerin gerilimi suni olarak körüklediği, Moskova’nın sözleşmenin uygulanmasını yakından takip edeceği" belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Karadeniz’de bazı bölge dışı aktörler gerilimi suni olarak körüklerken, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinin katı bir şekilde uygulanmasını sağlama görevinin oldukça güncel olduğu düşüncesindeyiz. Bu konuda savaş gemilerinin boğazlardan geçişini kontrol etme hakkına sahip olan Türkiye özel bir rol üstlenmiş durumda. Transit sırasında toplam maksimum tonaj kısıtlamasının yanı sıra Karadeniz'deki kıyı dışı güçlere ait savaş gemilerinin o bölgede bulunma süreleri dahil olacak şekilde, Sözleşme hükümlerinin nasıl uygulandığına ilişkin durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

'Montrö'ye bir alternatif görmüyoruz'

Türkiye’nin Kanal İstanbul’u inşa etme planlarına da değinilen açıklamada, “Sözleşme ile tesis edilen uluslararası hukuki düzenlemeye alternatif görmüyoruz. Karadeniz bölgesinde, özellikle askeri deniz seyrüseferinde istikrar ve güvenliğin kilit faktörlerinden biri olarak sözleşmenin önemini vurguluyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bu bölgenin sorumlu ülkeleri olarak, bu sözleşmenin doğru uygulanması konusunda Türkiye ile çeşitli düzeylerde düzenli görüş alışverişinde bulunuyoruz” denildi.