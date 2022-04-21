Rusya'dan Mark Zuckerberg'e yaptırım

ABD'nin Rus hükümet yetkililerine ve aile üyelerine yönelik yaptırımlarına misilleme olarak Moskova, Facebook'un patronu Mark Zuckerberg ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aralarında bulunduğu 29 ABD vatandaşına yaptırım uyguladı. Söz konusu şahısların Rusya'ya süresiz olarak girmeleri yasaklandı.

Moskova, bilim adamlarının, sanatçıların ve sermayedarların ailelerini etkileyen yaptırımlara yanıt olarak “Rus düşmanlığı gündemini şekillendiren yöneticiler, işadamları, uzmanlar ve gazeteciler ile bir dizi üst düzey yetkilinin eşlerine” yaptırım ilan ettiğini duyurdu.

Zuckerberg'e ek olarak Moskova, LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky, silah imalatçısı Northrop Grumman, General Dynamics, L3 Harris Technologies, Leidos, Booz Allen Hamilton ve Aerojet Rocketdyne'nin başkanlarını ve CEO'larını da kara listeye aldı. Gemi yapımcısı Huntington Ingalls Industries ve drone üreticisi AeroVironment de yaptırıma tabi tutuldu. Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdürü ve Bank of America başkanı da kara listede yer buldu.

Moskova ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, Ronald Klein, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Biden'ın yardımcılarından Kathleen Hicks başta olmak üzere ABD'li politikacı ve eşlerine yaptırım uyguladı.

Buna ek olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rus düşmanlığı gündemini şekillendirmekle" suçladığı medya şahsiyetlerini de kara listeye ekledi. Bunlar arasında ABC sunucusu George Stephanopoulos, Washington Post köşe yazarı David Ignatius, CNN analisti Bianna Golodryga ve “Meduza” editörü Kevin Rothrock, Woodrow Wilson Center ve Atlantic Council'in Scowcroft Center düşünce kuruluşlarından iki uzman da yer alıyor.

Rusya daha önceden Blinken, Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, CIA Direktörü William Burns, Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, eski dışişleri bakanı Hillary Clinton ve Başkan Joe Biden'ın kendisine ve oğluna yaptırım uyguladı.