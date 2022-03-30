Rusya'dan Mariupol'de ateşkes kararı

Rusya Mariupol'de sivillerin tahliyesi için yarın saat 10.00'dan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren insani amaçlarla ateşkes ilan edildiğini, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Harkov'da Ukrayna güçlerinin kontrolündeki bölgelerde insani durumun kötüleştiğini belirtildi.

Açıklamada milliyetçi paramiliterlerce Ukrayna'da 4 buçuk milyon sivilin alıkonulduğu, 6 bin 476 yabancı ülke vatandaşınınsa canlı kalkan olarak kullanılmak üzere rehine olarak tutulduğu kaydedildi.