Rusya'dan Letonya'nın kararına tepki: 'Vekiller provokasyonlara son vermeli'

Letonya Parlamentosu'nun Rusya'yı "teröre destek veren ülke" kategorisine almasının ardından açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Letonyalı vekiller, provokasyonlarına son vermeli" dedi.

Zaharova'nın açıklaması şöyle:

"Letonyalı vekiller bu gibi provokasyonlara son vermeli ve öncelikle ülkesinin ve vatandaşlarının çıkarlarına odaklanmalı. Bazı sakıncalı ülkelerin küstahça ve kendinden emin kararlar alması kolektif batının uluslararası hukukun evrensel normlarını ve ilkelerini değiştirmek için uzun süredir izlediği yolla kesişmektedir." (İHA)