Rusya'dan Kuzey Kıbrıs yanıtı: Pazarlığı dahi olamaz

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’ın, "Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanıyabileceği" şeklindeki yorumu soruldu.

Sputnik'in haberine göre, ​Peskov soruya, “Her şeyden önce, saygın profesörü (Ünal), Ankara’nın resmi görüşünü yansıtan biri olarak kabul edebileceğimizi sanmıyorum. İkinci olaraksa, Rusya’nın bölgeleri asla hiçbir pazarlığın konusu olamazlar ve olmayacaklar, bu tamamen ihtimal dışıdır” yanıtını verdi.