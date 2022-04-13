Rusya'dan kritik kent için açıklama: 1026 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol’de Ukrayna’nın 36. Deniz Piyade Tugayı’ndan 1026 askerin teslim olduğunu söyledi.

Konaşenkov’a göre teslim olanlar arasında 162 subay ve 40’tan fazla kadın yer alıyor.

Konaşenkov, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 130 uçak, 103 helikopter, 244 uçaksavar füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2169 tank ve başka zırhlı savaş araçları, 243 çoklu roketatar sistemi, 931 topçu sistemi ile 2076 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.