Rusya'dan Hollanda'nın 'gemimiz taciz edildi' iddiasına yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, Hollanda Savunma Bakanlığı’nın Rus avcı uçaklarının Hollandalı Evertsen savaş gemisi için tehlikeli bir durum oluşturduğunu şeklindeki iddiaya yanıt verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlık, Hollanda gemisinin rotasını Kerç Boğazı’na doğru çevirdiğini, Rus jetlerinin Rusya sınırının ihlaline izin vermemek üzere havalandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "24 Haziran 2021'de Karadeniz Filosunun NATO gemilerinin Karadeniz'deki eylemlerini takip eden objektif kontrol araçları ile tarafsız sularda bulunan Hollanda Donanmasına ait Evertsen fırkateyninin rotasını değiştirdiği ve Kerç Boğazı yönünde hareket etmeye başladığı tespit edildi. Rusya Federasyonu sınırının ihlal edilmesini önlemek amacıyla görev kuvvetlerinden Su-30 avcı uçakları ve Su-24 bombardıman uçakları havaya kaldırıldı, bu uçaklar güvenli mesafeden Hollanda Donanmasına ait geminin yakınında uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamada, Rus uçaklarının uçuşundan sonra Hollanda fırkateyninin sınırdan uzaklaştığı ve eski rotasına geri döndüğü belirtildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya'nın Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini iddia etmişti.