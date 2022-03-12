Rusya’dan gelen ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan Çarşamba günü hareket etmişti.

Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazı'na ulaşan gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı.

Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor. (İHA)