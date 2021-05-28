Rusya'dan Belarus'u bypass eden uçuşlara giriş reddi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Avrupa Birliği'nden Belarus topraklarına girmeden gelen uçuşları kabul etmemesine ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, "Havacılık yetkililerinin gerekli açıklamaları yapacağına inanıyorum, ancak bunlar teknik meselelerdir" dedi. Sözcü ayrıca "Her ülkenin hava sahasında belirli kalkış ve varış noktaları olduğunu" ekledi.

Peskov, "Uçaklar ülkeye sadece herhangi bir yere uçmakla kalmıyor. Çok sayıda uçağın trafiğinden ve havacılık güvenliğinden bahsettiğimiz için belirli noktalarda mutabık kalınmıştı" dedi. Kremlin Sözcüsü, Belarus çevresinden dolanan AB ​​​​havayolları firmalarının "kesinlikle koordine olmayan farklı noktalardan girmek istediklerini" ve "bu nedenle teknik sorunların ortaya çıktığını" söyledi.

Peskov, Rus havacılık yetkililerinin, AB ​​uçaklarının Belarus topraklarını atlayarak ülkenin hava sahasına girişinin reddedilmesiyle ilgili sorunları bir an önce ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi. Peskov, "Havacılık yetkilileri bugünlerde çok çalışıyor. Nitekim durum sıra dışı. Elbette bu tür durumların ortaya çıkmamasını tercih ederiz." dedi.

Daha önce, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'nın AB ülkelerinden uçuşları kabul etmeyi reddetmesi üzerine şikayet etmişti.

Borrell, AB'nin önlem almak için durumu izleyeceğini söyledi ve ayrıca AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gidebileceğini söyledi.

Ryanair uçak krizi ve yakalanan Neo-Nazi

İrlanda menşeli düşük fiyatlarla uçuş hizmeti sunan havayolu Ryanair'e ait 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferi yapan yolcu uçağı, uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine Minsk Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak Belarus başkentine indikten sonra yapılan bir aramada bu gerçeği doğrulayan herhangi bir bilgi bulunamadı.

Belarus Soruşturma Komitesi, kasıtlı olarak sahte bir bomba korkusuyla ilgili bir ceza soruşturması başlattı.

Minsk daha sonra, Belarus'ta aranan aşırı sağcı "Nexta" Telegram kanalının kurucularından biri ve silahlı Neo-Nazi çete Azov üyesi Roman Protaseviç'in uçağın yolcuları arasında olduğunu belirtti. 1995 doğumlu Protaseviç, kendisiyle birlikte seyahat eden genç bir Rus kadın olan Sofiya Sapega ile birlikte kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Ryanair olayından sonra düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi, Belaruslu hava taşıyıcılarının Avrupa havalimanlarına ve AB hava sahasına uçuş yapmasını yasaklamaya karar verdi. Ayrıca Avrupa hava taşıyıcılarının Belarus toprakları üzerinde uçmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Protaseviç Ukrayna'da devam eden savaşta Neo-Nazi Azov Tugayları altında savaşmış bir aşırı sağcı. Protaseviç aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı propaganda kanalı "Özgür Avrupa Radyosu" memurluğu yaptığı için Batı medyası tarafından "gazeteci" olarak lanse edilen bir figür.