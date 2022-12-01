Rusya'dan Almanya'ya 'Holodomor' tepkisi

Ukrayna'da "Holodomor" olarak adlandırılan, 1930'lu yılların başında yaşanan kıtlığı, Alman Federal Meclisi "soykırım" olarak kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın soykırım kararına tepki gösterdi.

Rusya'nın açıklamasında, "30 Kasım'da Alman Federal Meclisi, 1932-1933'te Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarında yaşanan kitlesel kıtlığı 'Ukrayna halkının soykırımı' olarak tanıyan ve bundan o zamanki Sovyet liderliğini sorumlu tutan bir karar aldı. Aynı zamanda, o zamanlar sadece Ukrayna'da değil, ülkemizin tüm topraklarında milyonlarca cana mal olan korkunç bir kıtlığın kasıp kavurduğu gerçeğini sessizce geçiştiriyorlar" denildi.

İkinci Dünya Savaşı göndermesi: 'Pişmanlığı unutturmaya çalışıyorlar'

Açıklamada, Almanya'nın tarihini yeniden yazmaya çalıştığı belirtilen Rusya'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Almanlar, tarihlerini yeniden yazmaya ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işledikleri dehşetin pişmanlığını unutmaya çalışıyorlar. Alman siyasi seçkinleri, Ukraynalı ulusal radikaller tarafından icat edilen ve Sovyetler Birliği'ne atfedilen soykırım eylemini kullanarak, suçlarını küçümsemeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işlenen sayısız insanlık dışı suçun benzeri görülmemiş doğasının hafızasını bulanıklaştırmaya çalışıyorlar. Alman Federal Meclisi, faşist, ırkçı ve ayrımcı ideolojiyi canlandıran ve kendilerini savaş suçlarının sorumluluğundan kurtarmaya çalışan bu tür ahlaksız kararlardan utanmalıdır."

Almanya 'Holodomor'u soykırım olarak tanımıştı

Almanya, 1930'larda Sovyetler Birliği döneminde "toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için attığı adımlar nedeniyle yaşanıldığı" öne sürülen 'Holodomor' adı verilen kıtlığı" dün gece "soykırım" olarak tanımıştı.

Alman Federal Meclisi'nde görüşülen önergeye hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) ile muhalefetten Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) "evet" oyu kullanırken Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ise "çekimser" kalmıştı.