Rusya'dan Akdeniz’de tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Akdeniz’deki tatbikat kapsamında deniz yüzeyi ve su altı durumunun keşif tekniklerinin üzerinde çalıştığını ve düşmanın hava saldırısının ‘püskürtüldüğünü’ açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Savaş eğitimi önlemlerinin bir parçası olarak deniz yüzeyi ve su altı durumunun keşfi için taktik teknikler üzerinde çalışıldı. Gemilerin manevraları, İl-38 anti denizaltı uçaklarla etkileşim halinde gerçekleşti. Donanma kuvvetlerinin eylemlerinin hava koruması Su-35 avcı uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçakları tarafından sağlandı" denildi.

Bakanlık, "Donanma kuvvetleri ayrıca hava saldırısını püskürtme çalışması yaptı. Hava savunma araçlarının hava hedefleriyle mücadelesi ile ilgili uygulamalı eylemler çalışıldı. İnsansız hava araçlarıyla mücadeleye özel olarak önem verildi" dedi.

Tatbikatta Moskova füze kruvazörü, Amiral Essen ve Amiral Makarov adlı fırkateynler, Stary Oskol ve Rostov-na-Donu denizaltıları, Tu-142MK ve Il-38 anti-denizaltı uçakları, uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçakları ve MiG-31K uçakları yer aldı.