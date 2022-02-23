Rusya'dan ABD'ye yaptırım yanıtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın yaptırımlara simetrik olmasa da "ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde" güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Bakanlığın ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yaptırım baskısının Moskova’nın çıkarlarını savunma kararlılığını etkileyemeyeceği kaydedildi:

“Rusya, tüm yaptırım maliyetleriyle birlikte kendisine verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Kaldı ki yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez.”

Açıklama, şöyle devam etti:

“ABD’den gelen ‘bağırışları’ kendi uyduları ve bağımsızlığını tamamen yitirmiş müşterileri takip etsin. Fakat biz, karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirimizin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı diplomasiye açığız.”