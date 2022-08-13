Rusya'dan ABD'ye 'dönüşü olmayan nokta' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı direktörü Alexander Darchiev, TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'yi dönüşü olmayan adımlar konusunda uyardığını, bu tip kararların ardından diplomatik ilişkilerin kesilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Darchiev, "ABD liderliğindeki Batılıların uluslararası hukuku ve diplomatik uygulamada mutlak tabuları çiğnediği şu anki çalkantılı durumda neyin mümkün neyin mümkün olmadığı konusunda varsayımsal spekülasyonlara girmek istemiyorum" dedi.

"Şu anda Kongre'de tartışılan Rusya'yı 'terörizmin sponsoru' ilan etmeye yönelik yasama girişiminden bahsetmek istiyorum" diyen Darchiev, "Kabul edilirse, Washington'un geri dönüşü olmayan noktayı aştığı anlamına gelebilir. Bu ikili diplomatik ilişkileri düşürmeye, hatta kesmeye varan ciddi zararlar verir. ABD tarafı uyarıldı" ifadesini kullandı.