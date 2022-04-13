Rusya'dan ABD Kongresi ve Kanada Senatosu üyelerine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Kongresi'nin 368 üyesini "kara liste"ye aldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca Kanada'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık 87 Kanadalı senatöre de yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Joe Biden yönetimi tarafından 24 Mart'ta Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumasının 328 milletvekiline karşı uygulanan sıradaki Rusya karşıtı yaptırım dalgasına karşılık olarak, daha önce ‘kara listeye’ alınan Rus parlamenterlerle birlikte fiilen tüm parlamento üyelerini kapsadığı dikkate alınarak aynı şekilde ABD Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesine kısıtlamalar getiriliyor” denildi.

Bakanlık Moskova'nın "en kısa zamanda ABD vatandaşlarına yönelik kara listeyi genişletmeyi planladığını" duyurdu.

Kanada'nın Rusya'ya yaptırımlarına karşılık olarak da 87 Kanadalı senatörün yaptırım listesine alındığını açıklayan bakanlık, "yakın gelecekte Kanada'ya karşı-yaptırımların duyurulacağını" bildirdi.