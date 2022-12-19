Rusya'da yabancılara taşıyıcı annelik yapmak yasaklandı

Rusya'da hükümetin yasal veri portalına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya vatandaşı kadınların, yabancılar ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik hizmetleri vermesini yasaklayan bir yasa tasarısını imzaladı.

Kanun yalnızca, sağlık nedenleriyle çocuk doğuramayan veya hamile kalamayan evli Rusya vatandaşları için taşıyıcı annelik yapılmasını öngörüyor.

Yasaya göre taşıyıcı annenin hamileliği sırasında, taşıyıcı anneye başvuran eşlerden biri ölmüş veya eşlerden biri veya her ikisi veya yalnızca bekar kadın Rus uyruklu olmaktan çıkmışsa, çocuğun ebeveyni olmak için taşıyıcı annenin iznine ihtiyaç duyacak.

Aynı zamanda yasaya göre Rusya'da taşıyıcı anneden doğan çocuklara Rus vatandaşlığı verilecek.

Yasa, ebeveynlerden birinin Rus vatandaşı ve diğerinin yabancı olması veya her iki ebeveynin de yabancı olması durumunda, taşıyıcı annelerden doğan çocukları Rus vatandaşlığına kaydettirmeme prosedürünü yasaklıyor.

Yasa resmi olarak yayınlandığı gün yürürlüğe girecek. Taşıyıcı anneden doğan çocuğa Rus vatandaşlığı veren madde, kanunun yürürlüğe girdiği gün itibariyle taşıyıcı annenin hamile olması veya olası ebeveynlerle anlaşarak çocuk doğurması durumunda uygulanacak.