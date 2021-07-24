Rusya'da uçak kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Rusya Kamu Güvenliği Yanıtlama Servisi Cumartesi günü TASS'a verdiği demeçte, Rusya'nın Uzak Doğu Habarovsk bölgesindeki Kalinka köyü yakınlarında hafif bir uçak kazasında bir kişi öldü ve bir kişi yaralandı.

Servis, "Kaza sonucunda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralanmaların ciddiyeti henüz bilinmiyor. Kurban 2 Nolu Bölge Hastanesine götürülüyor" dedi.

Servise göre, uçak Kalinka havaalanından kalkış sırasında düştü.

Habarovsk bölgesinin basın servisi, TASS'a yaralının 40 yaşında bir kadın olduğunu söyledi. İki bacağı da kırık ve durumu ciddi.

Uzak Doğu Ulaştırma Savcılığının basın servisi kazayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Geçen yıl Kalinka havaalanından kalkan bir uçağın karıştığı benzer bir kaza meydana geldi. 18 Nisan 2020'de özel bir Uçan Balık uçağı Habarovsk bölgesindeki Lesnoye köyü yakınlarında düştü. Uçakta dört kişi vardı ve hepsi öldü.

Uçuşun amacı, sertifikayı geçmek ve uçuşa elverişlilik sertifikasını uzatmaktı. Bölgenin ulaştırma bakanlığına göre, eyaletler arası havacılık komitesinin bir komisyonu daha önce orada uçuşları yasakladığı için kaza sırasında havaalanı lisanssız çalışıyordu.