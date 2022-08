Rusya'da tutuklanan ABD'li Basketçi cezasına itiraz etti

Avukatı Maria Blagovolina, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ın mahkeme kararına itiraz ettiğini söyledi. Avukat, "Brittney Griner'ın savunma ekibi, Himki mahkemesinin kararına itiraz etti" dedi.

Bu ayın başlarında Griner, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve bulundurma suçundan dokuz yıl hapis ve 1 milyon ruble (16 bin 576 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Mahkûm takası gündemi

Griner'a verilen ceza açıklanmadan önce Washington'un Moskova'ya tutuklu Rus vatandaşı Viktor But'u ABD'li basketbolcu Brittney Griner ve Rusya'da hapsedilen ABD askeri Paul Whelan ile takas etmesini teklif ettiği bildirildi. Moskova'nın, ikiye iki mahkum değişimi için başka bir Rus uyruklu Vadim Krasikov'u da içerecek daha adil bir anlaşma önerdiği bildiriliyor.

ABD'li basketbolcu Brittney Griner uyuşturucu suçlamasıyla Şubat ayından bu yana Rusya'da tutuklu bulunuyor. Eski bir ABD denizci olan Whelan, Rusya'da 2020 yılında mahkeme tarafından casusluk suçlamasıyla hüküm giydi ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna asıllı Viktor But ABD'de silah kaçakçılığı suçlamasıyla 2012'de tutuklanmıştı. 2008 yılında Tayland'da tutuklanan But, iki yıl sonra ABD'ye iade edildi. Silah kaçakçılığı ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulunan But, 2012'de federal mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanıp mahkûm edilmesinden önce But'un hayatı 2005'de vizyona giren Hollywood yapımı "Savaş Tanrısı (Lord of War)" filmine ilham vermişti.